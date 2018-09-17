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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’e askeri operasyon yapılmacağını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İdlib’deki durumla ilgili konuşan Şoygu, “İdlib’e askeri operasyon yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylar Suriye tarafıyla önümüzdeki saatlerde koordine edilecek” dedi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...