Son dakika haberi!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Akdeniz'de kaybolan İl-20 model Rus askeri uçağına ilişkin yeni açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakalığı, Rus askeri uçağı İl-20'nin İsrail'e ait F-16 savaş uçağı tarafından Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullanıldığı belirti.

Rusya'nın cevap verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada 15 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in davranışını bilinçli bir provokasyon olarak nitelendiren Rusya, İsrail hava kuvvetlerinin olaydan sadece bir dakika önce bilgilendirme yaptığına dikkat çekti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NE NOTA

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Gary Kohen, Suriye’de düşen Rus askeri uçağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Kohen'in Suriye’de düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

KREMLİN: UÇAĞIMIZIN DÜŞÜRÜLMESİNDEN ENDİŞELİYİZ

Rus uçağının Akdeniz'de Suriye rejimi tarafından düşürülmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama yapıldı.

Kremlin, "Uçağımızın düşürülmesinden endişeliyiz, durumu değerlendirip açıklama yapacağız" ifadesini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." dedi.

ŞOYGU'DAN İSRAİL'E TELEFON

Akdeniz'de yaşanan olay sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail Savunma bakanı Avigdor Lieberman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şoygu, İsrail'in sorumsuz davranışının 15 Rus askerinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de meydana gelen olayın haritasını yayınladı. Uçağın Esad rejimi tarafından düşürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

DÜŞEN RUS UÇAĞI

Rusya Savunma Bakanlığı İl-20 askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 15 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı belirtilmişti.

İsrail F-16 savaş uçağını Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağını Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullandığı iddia edildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürülmüştü.



Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşılmıştı.

VİDEO: İDLİB'DE SİLAHSIZ BÖLGE NASIL UYGULANACAK?

