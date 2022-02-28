SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor.  İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 12:40 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 13:31

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri başladı

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'nın saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor. 

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği sınırı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.  

Müzakerede Ukrayna heyetinin başkanlığını Savunma Bakanı Oleksii Reznikov (soldan ikinci) yürütüyor. Müzakerede Ukrayna heyetinin başkanlığını Savunma Bakanı Oleksii Reznikov (soldan ikinci) yürütüyor.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor. Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi. 

İŞTE MÜZAKERE MASASI

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Zelenski, ""Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Ukrayna Heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov başkanlık ediyor. 

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor. 

Rusya ve Ukrayna güçlerinin karşılaştırması. İki ülke arasında askeri açıdan büyük dengesizlik bulunuyor.  Rusya ve Ukrayna güçlerinin karşılaştırması. İki ülke arasında askeri açıdan büyük dengesizlik bulunuyor. 

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