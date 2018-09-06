Son dakika haberi! Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'e yeni bir hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.



İdlib'ten bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İdlib'in güneyi ve Hama havadan vuruldu.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının büyük bir ihtimalle Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu.



İdlib'in güneyindeki Temeniya köyü hedef alındı. Anadolu Ajansı'na göre, köydeki sivil savunma merkezi vuruldu.



Anadolu Ajans, İdlib'in yanısıra Hama'da da Rus savaş uçaklarının sivil yerleşim yerleri ve askeri muhaliflerin cephe hatlarını bombaladığını duyurdu.



Rusya ve Suriye ordusuna ait savaş uçakları bu hafta başından beri aralıklarla İdlib'e hava saldırıları düzenliyor. İdlib topçu ateşiyle de vuruluyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...