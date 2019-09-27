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Rusya'dan Türkiye'ye SU-35 satışına ilişkin açıklama geldi.



Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan ve üst düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler sürüyor.



Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Rus yapımı SU-35 uçakları, İstanbul'daki Teknofest etkinliklerine de katılmış, çeşitli gösteriler gerçekleştirmişti.



Çift motorlu SU-35'ler üstün manevra kabiliyeti ve mühimmat taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.