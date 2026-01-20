Son dakika. Şam ile SDG Haseke için anlaştı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkede terör örgütü YPG/SDG ile devam eden çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.



Açıklamada, SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda mutabakata varıldığı duyuruldu. Mutabakatın yerel saat ile saat 20.00'da uygulanmaya başlanacağını kaydedildi.

SDG güçlerine Haseke'nin entegrasyonunu uygulamak için 4 gün süre verildiği belirtildi.



Anlaşma sağlandığı taktirde Suriye ordusunun Haseke ve Kamışlı'ya girmeyeceği vurgulandı.