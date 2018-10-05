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Son dakika haberi! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bloomberg'e İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosluğu’muzu aramasına izin vermeye hazırız" ifadesini kullanan Suudi prens, "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Kaşıkçı salı günü, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.