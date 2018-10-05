Son dakika haberi! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bloomberg'e İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosluğu’muzu aramasına izin vermeye hazırız" ifadesini kullanan Suudi prens, "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.
Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Kaşıkçı salı günü, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.
SON DAKİKA: Suudi Veliaht Prensi'nden kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama
NTV HaberDünya
SON DAKİKA HABERİ: Suudi Veliaht Prensi, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklama yaptı.
Son dakika haberi! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bloomberg'e İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.