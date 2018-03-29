Son dakika haberi! Ohio eyaletinde düzenlenen bir mitinge katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi.



Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DAEŞ'in elinden) Hepsini geri alacağız" değerlendirmesini yaptı.



ABD ordusunun DAEŞ karşısındaki başarısını öven Trump, bununla birlikte DAEŞ'e karşı mücadelede sona geldikleri yorumunu yaptı.



ABD DIŞİŞLERİ’NDEN "BİLGİMİZ YOK" AÇIKLAMASI



Öte yandan Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.



Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada da ABD'nin Suriye'den kısa süre içinde ayrılması gerektiğini dile getirmiş ancak geri çekilme sürecinin detaylarına ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı.