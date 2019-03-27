Son dakika haberi! Türkiye’den demir alan bir kargo gemisi, boğulmaktan kurtardığı göçmeler tarafından kaçırıldı. İtalya Başbakanı Matteo Salvini olayı, “Bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” diyerek duyurdu.

NTV yayınına bağlanan Esma Çakır, İstanbul Küçükyalı’dan kalkarak Libya’nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı Elhiblu 1 isimli bir kargo gemisi, denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtardığını ve hedefi olan Trablus’a doğru yola çıktığını bildirdi. Ancak, Afrika’ya geri dönmek istemediğini söyleyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek, gemiyi Malta adasına doğru çevirdi.

Gemide bulunan Türk kaptan, 4’ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebatın son durumu bilinmiyor.

Malta Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, geminin geldiği takdirde Malta limanına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.



Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alındı.



İTALYA İÇİŞLERİ BAKANI SALVİNİ: GEMİNİN İTALYA'YA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin Libya'da kaçırılmasıyla ilgili olarak, geminin İtalya'ya gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.



Salvini, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İtalya'ya kesinlikle girmeyecekler. Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya'yı teleskopla göreceklerini biliyorlar." dedi.



Olayın açık denizlerdeki ilk korsan eylem olduğunu belirten Salvini, "Göçmenler, Libya kıyılarından 6 mil açıkta bulunan ticari gemiyi kaçırdılar." ifadesini kullandı.



"Mediterranea Saving Humans" adlı İtalyan sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise tankerdeki söz konusu düzensiz göçmenlerin bir Avrupa ülkesi kıyılarına çıkarılmaları çağrısında bulundu.



Açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve "El Hiblu 1" adlı tankerde 108 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.



Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinin çok açık olduğunu vurgulayan İtalyan sivil toplum kuruluşu, bu sözleşmenin altına imza atan devletlerin "mültecilerin hayat ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğu bir bölgeye gönderilmelerini isteyemeyeceğini" savundu.



Açıklamada, "Gemide Libya'daki toplama kamplarından kaçan 108 kişi var. Kurtarmaya karşı çıkan ve geminin mültecileri Libya limanına teslim etmesini talep eden hükümetler insanlık dışı bir eylemde bulundukları gibi suç da işliyorlar. Avrupa kurumlarına, Libya'daki toplama kamplarından kaçan kişilere yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.



Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "El Hiblu 1" isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.



Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.