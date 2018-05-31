Son dakika haberi! ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrasında İstişara için Türkiye'ye çağrılan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 16 gündür Türkiye'de bulunuyordu.

ABD'den istişareler için Ankara'ya dönen Büyükelçi Kılıç şu açıklamayı yapmıştı:



"Elimizden geldiği kadar, Washington'daki durumu, önümüzdeki dönemde ABD hükümetinin atabileceği adımların neler olabileceğini, bu konulardaki görüşlerimizi arz edeceğiz"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin 4 Haziran’da Washington’da gerçekleşeceğiyle ilgili soruya da Büyükelçi Kılıç şöyle yanıtlamıştı:



“30 saattir yoldayım, son gelişmeleri de bilmiyorum. Ama en son bir öneri yapıldı. Biz de öneriyi kabul ettik. Şimdi Bakanlığa gittiğimde Amerikan makamlarıyla da görüşeceğim. Benim şu anda bildiğim kadarıyla 4 Haziran'da bu görüşmenin yapılacağı"