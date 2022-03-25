SON DAKİKA | Ukrayna - Rusya Savaşı: Moskova 9 Mayıs propagandası yapıyor

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.



İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.

9 MAYIS PROPAGANGASI

30 günde başka ülkelere giden Ukraynalı mültecilerin sayısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

İLK ESİR ASKER DEĞİŞİMİ

BBC'de yer alan habere göre savaşta bir ilk yaşandı. Rusya ve Ukrayna ordusu arasında esir asker değişimi yapıldı.

Yetkililer 10 esir Ukrayna askerinin, 10 esir Rus askeriyle değişitildiğini aktardı.

Ayrıca 11 Rus sivil denizci, 19 Ukraynalı denizci için ayrı bir takas yapıldı.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ