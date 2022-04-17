Karadeniz'da amiral gemisini kaybeden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Kiev'deki birçok hedef iki günde 3 kez füzelerle vuruldu. Son saldırının hedefinde ise tank tamir fabrikası vardı. Saatlerce yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Ukraynalı yetkililere göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev yeniden Rus füzelerinin hedefi oldu. Şehrin üstü siyah dumanla kaplandı, sirenler çaldı ve halk panikle sığınaklara indi.Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskava'nın batması sonrası Kremlin saldırılarını artırdı.Kiev'deki birçok hedef iki günde 3 kez füzelerle vuruldu. Rusya'nın hedefinde bu kez tank tamir fabrikası vardı.Başkent Kiev'e çok yakın bir mesafede olan fabrika, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu.Fabrika kullanılamaz duruma geldi. Bombardıman yerleşim yerlerine de zarar verdi.Binadan yükselen alevler itfaiyenin saatler süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu söyledi.Sözcü, hedefler arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ