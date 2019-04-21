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Ukrayna'da sandık çıkış anketlerine göre komedyen Volodimir Zelenski yüzde 73 oyla devlet başkanı seçildi.

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre komedyen Vladimir Zelenskiy en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.



Petro Poroşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.



Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’in kaldığı ikinci tur seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandı.



Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.



Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık." diyerek herkese teşekkür etti.



Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi mezunu 41 yaşındaki Zelenski, ülkede sevilerek izlenen "Halkın Hizmetkarı" adlı televizyon dizisinde dürüst, rüşvet almayan bir devlet başkanını canlandırıyordu.



Ünlü komedyenin aday olduğu parti de bu diziyle aynı adı taşıyor. Zelenski'nin sandıkta en büyük avantajı uzun süredir yoksulluk çeken ve eski politikacılardan sıkılan Ukraynalılar için yeni bir yüz olmasıydı. Ancak siyasi tecrübesinin olmaması soru işaretleri yaratıyor.

Zelenski 2003 yılında Olena Kiyashko ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir kız biri erkek iki çocuğu bulunuyor.

Ülkedeki seçim yasasına göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.



Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.