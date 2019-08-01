Son dakika haberi!
Yemen'in Aden kentinde askeri geçit törenine saldırı düzenlendi. Husiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti.
Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı saldırının füze ve drone'la gerçekleştirildiğini aktardı.
Husi yanlısı yayın yapan Al Masirah televizyonu da orta menzilli füzeyle saldırı düzenlendiğini aktardı.
POLİS MERKEZİNE DE SALDIRI
Askeri geçit töreninden önce yine Aden kentinde bir polis karakoluna da saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırıda 3 asker ölürken ölü sayısının 20 olduğu duyuruldu.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...