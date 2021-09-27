SON DAKİKA: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,0 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

NTV 27.09.2021 - 10:25

SON DAKİKA: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,0 büyüklüğünde deprem | Son depremler

son dakika.... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında saat 09:17'de 6,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 5,7, Kandilli 5,8 ve Atina Jeodinamik Enstitüsü 5,8 olarak açıkladı. 

Aynı bölgede, saat 09:27'de 3,7, saat 09:37'de 4,6, saat 09:51'de 3,0 ve  saat 10:07'de 3,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer tsunaminin beklenmediğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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