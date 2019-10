SON DAKİKA HABERİ: ABD yaptırımları kaldırdı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.



Trump, Beyaz Saray'da, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.



Anlaşmanın ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim" dedi.



Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.



Türkiye ve Suriye sınırındaki son duruma ilişkin Trump, "Bu sabah Türkiye hükümeti, benim yönetimimi Suriye'deki mücadeleleri ve operasyonlarını durdukları yönünde bilgilendirdi" ifadesini kullandı.



Trump, "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak" dedi.



"BIRAKIN BU KANLI KUMLARDA BAŞKALARI SAVAŞSIN"



ABD'nin Suriye'de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını vurgulayan Trump, "Bırakın bu kanlı kumlarda başkaları savaşsın" şeklinde konuştu.



Trump, Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda, yeniden yaptırım getirebileceklerini kaydederek, "Türkiye'den DAEŞ tutuklularına ilişkin sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Trump, ayrıca Avrupa ülkelerine de DAEŞ mensubu kendi vatandaşlarını alması çağrısında bulundu.



ABD'nin Suriye'de DAEŞ'i yendiğini belirten Trump, "Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğer ülkeler DAEŞ'in tekrar toprak kazanmaması için çalışmalı" dedi.



"TÜRKİYE'YE ASKERİ KARŞILIK" ÇAĞRILARINA RET



Trump, bazı siyasi yorumcuların Türkiye'nin operasyonu sonrasında kendisine yeni bir askeri adım atması için çağrıda bulunduğunu kaydederek, "Hiç sanmıyorum. Bu tür bir askeri adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere çok iyi bir ilişki kurduğumuz NATO müttefiki Türkiye'ye karşı on binlerce askeri sahaya sürmemiz anlamına gelirdi. Buna katılmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Kendisine Suriye'de Türkiye'ye karşı adım atması çağrısı yapanların tam da ABD'yi Orta Doğu'daki "sorunlar yumağına" soktuğunu vurgulayan Trump, "Sadece konuşuyorlar, iş yaptıkları yok. Orta Doğu'da bu kadim çatışmalar arasında ne kadar Amerikan askerinin ölmesi gerekiyor?" şeklinde konuştu.



Trump, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik "müdahaleci" politikalarının artık geride kaldığını, kendisinin farklı bir yol izleyeceğini ve bunun da Amerika'nın zaferine giden yol olduğunu dile getirdi. ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir "pahalı savaşa" girmekten kaçındığını kaydeden Trump, bu konuda doğru bir karar verdiğine inandığını vurguladı.



"OBAMA SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"



Trump şöyle konuştu:



"Önceki yönetim (Obama yönetimi) Esed gitmeli dedi. Bu sonuca kolaylıkla ulaşabilirlerdi ama ulaşmadılar. Onun yerine çok güçlü kırmızı çizgilerden bahsettiler, hani hepinizin hatırladığı kuma yazılan şu kırmızı çizgiler. Sonra orada çocuklar kimyasal gazla öldürüldüler ve onlar (Obama yönetimi) sözlerini yerine getirecek hiçbir şey yapmadı. Sonra yeniden çocuklar öldürüldü ve ben 58 Tomahawk füzesiyle vaadimi yerine getirdim. 8 yıllık rejim değişikliği arayışının sonunda hala Suriye'de askerlerimiz vardı. Orta Doğu'daki savaşlara 8 trilyon dolar harcadık. Tüm bu çatışmaların öncesine göre bugün Orta Doğu daha güvensiz ve istikrarsız."



TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ülkesini çok seven bir lider. Ülkesi için doğru olan şeyi yaptı. Çok yakın zamanda kendisiyle görüşeceğiz" dedi.



Donald Trump, "(YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin) General Mazlum'a anlayışı için teşekkür ediyorum. Ancak bu sayede on binlerce Kürt'ün hayatı kurtuldu, hem de çok kısa bir süre içinde" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR RESMEN KALDIRILDI



ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.



Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.