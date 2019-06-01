Son dakika haberi! ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.
Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırgan da ölü ele geçirildi.
Saldırının terör bağlantısının olmadığı belirtiliyor.
Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.