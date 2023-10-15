Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklarken, 10 binden fazla kişi evsiz kaldı.