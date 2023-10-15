SON DAKİKA: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afganistan çarşamba günü yaşanan depremin yaralarını saramadan 6,5 büyüklüğünde ikinci sarsıntı ile sallandı.

SON DAKİKA: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklarken, 10 binden fazla kişi evsiz kaldı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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