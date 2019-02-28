Son dakika haberi!BM raporunda, "İsrail güvenlik güçleri, tehdit oluşturmayan ve şiddet olaylarına katılmayan, barışçıl Filistinli göstericileri kasten vurarak öldürdü ve sakat bıraktı" ifadeleri yer aldı.



"Sorumlular cezalandırılmalı" diyen BM yetkilileri, ölümlerden sorumlu olduğu belirlenen İsrailli komutan ve keskin nişancıların isimlerinin" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edileceğini aktardı.



Gazze sınırında geçen yılın mart ayından itibaren her hafta gerçekleştirilen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açarak karşılık vermişti.



Olaylarda Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 189 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, en az 220 kişinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla öldüğünü 6 binden fazlasının da yaralandığını belirtiyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...