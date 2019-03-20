Son dakika haberi! Bosna Savaşı'nda soykırım suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Sırp savaş suçlusu Radovan Karaciç'in hapis cezası savcılığın talebi üzerine temyiz mahkemesi tarafından müebbete çevrildi.



Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırpların lideri olan 73 yaşındaki Radovan Karaciç 2016'da soykırım, insanlık suçu ve savaş suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Karaciç yeniden yargılanmak için temyize başvurdu. Savcılık ise cezasının ömürboyu hapse çevrilmesini talep etti.



Lahey'deki mahkeme, savcılık talebini kabul etti. Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırpların lideri olan 73 yaşındaki Karaciç soykırım, insanlık suçu ve savaş suçlarından müebbet hapse çevrildi.



Radovan Karaciç 1995'te 8 bin Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamının en büyük sorumlusuydu.

Karaciç, Bosna'da Sırpların üzerinde hak iddia ettiği topraklarda Boşnaklara ve Hırvatlara etnik temizlik uyugulamaktan da suçlu bulunmuştu.