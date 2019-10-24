SON DAKİKA HABERİ:Rusya'dan "YPG çekiliyor" açıklaması

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Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’den geldi. Verşinin Türkiye-Rusya arasında yapılan Soçi mütabakatıyla terör örgütüne çarşamba günü itibariyle sınırdan çekilmesi gerektiğini bildirdiklerini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin anlaşma gereği rejim güçleri ve Rus askerlerinin bölgeye yerleşeceğini söyledi.



Verşinin, "Tatmin olmuş bir şekilde söyleyebiliriz ki Soçi'de yapılan anlaşma hayata geçirilmeye başlandı. Tüm maddeleri uygulanıyor" dedi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...