Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz. ABD Münbiç'te verdiği sözleri tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık" dedi.

"KIBRIS'TA SONUÇ ODAKLI ÇÖZÜME GİTMEMİZ LAZIM"



Kıbrıs'ta olası müzakerelerle ilgili bir soruya da cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman çözümü destekledik. Laf olsun diye müzakere yapmanın anlamı yok. Kıbrıs'ta sonuç odaklı çözüme gitmemiz lazım" dedi.