Son dakika haberi!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ile güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye krizi konusunda açıklamalarda bulundu.
ABD ile güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması gerekir bizim sabrımız tükendi. Bir an önce mutabakat olmalı. ABD ile mutabakata varamazsak, gereğini yaparız" şeklinde konuştu.
Suriye krizine çözüm çabalarına ilişkin de bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonu'nun kuruluşunu ilan edebiliriz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de saldırıların durdurulmasını istediklerini de söyledi.
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