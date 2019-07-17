Son dakika haberi! Kuzey Irak'ta Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da bulunduğu bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli şehit oldu. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir başkonsolosluk çalışanı olay yerinde şehit oldu.

ERBİL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA



Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat saldırganı yakalamak için operasyon yapıldığını söyledi.

Talat, "Olaydan sonra kaçan iki silahlı saldırganı yakalamak için operasyon sürüyor. Saldırganı yakalamak için tüm yollar kapatıldı, operasyon sürüyor" dedi. Saldırganın öldüğü ya da yaralandığı iddia edilmişti.



KALIN: BU HAİN SALDIRIYI YAPANLARA GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi. "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz."

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