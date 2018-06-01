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Açıklamada, toplantıda vize serbestisi için henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin verilen çalışma planının ele alındığı belirtildi.



AB Komisyonu heyetinin çalışma planını olumlu bir adım olarak gördüğü ifade edildi. Görüşmelerde heyetin planın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep ettiği söylendi.



Açıklamada bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşıldığı, teknik çalışmaların süreceği de belirtildi.



Türkiye Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vizesiz seyahat için 72 kriterden 65'ini yerine getirmişti. 7 kriterde atacağı adımlarla ilgili pozisyon kağıdını da 7 Şubat'ta AB tarafına sunmuştu.

