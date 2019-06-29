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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini ise S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki son gelişmeler oluşturdu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TARİHİ ZİRVEDEN KARELER

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti.



Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.



TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI



Trump, S-400 sistemine ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz ama bu çift taraflı bir konu. Onlara Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi bunun satışına izin vermedi. Bu sebeple başka bir füze almak zorunda kaldılar ve bir NATO üyesi ve son derece dostane ilişkilerim olduğu bir kişi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM SORUSUNA YANIT

İnsanlara adil davranmanız gerekiyor. Bence adil davranılmadı kendisine. Türkiye'ye adil davranılmadı. Son derece karmaşık bir durum. Görüşüyoruz. Farklı çözümleri değerlendiriyoruz. Bunun bir sorun olduğu ortada. Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" dedi.

ERDOĞAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Türkiye saatiyle 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ABD ve Rusya liderleriyle yaptığı görüşmelere değinecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin son gelişmeleri de değerlendireceği belirtildi.