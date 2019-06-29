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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini ise S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki son gelişmeler oluşturdu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti.



Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.



TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI



Trump, S-400 sistemine ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz ama bu çift taraflı bir konu. Onlara Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi bunun satışına izin vermedi. Bu sebeple başka bir füze almak zorunda kaldılar ve bir NATO üyesi ve son derece dostane ilişkilerim olduğu bir kişi.

İnsanlara adil davranmanız gerekiyor. Bence adil davranılmadı kendisine. Türkiye'ye adil davranılmadı. Farklı çözümleri değerlendiriyoruz. Bunun bir sorun olduğu ortada. Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" dedi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.