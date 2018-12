Son dakika haberi! İngiltere hükümeti yarın öğleden sonra toplanarak, AB'den anlaşmasız çıkış hazırlıklarını da görüşecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Londra'da görüştü.

May, İrlanda ile sınır konusunda ek garantiler istediklerini belirtti. May ve Rutte sınır konusuna çözüm aramak için anlaşmaya vardı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşması'nı kurtarmak için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de bir araya gelecek.



Theresa May'in bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le de görüşmesi bekleniyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz parlamentosunda bugün yapılması planlanan Brexit Anlaşması oylamasını ertelemişti.

