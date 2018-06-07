Son dakika haberi!
Irak ordusundan DAEŞ'le mücadeleye ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Yazılı yapılan açıklamada Suriye sınırları içerisinde bulunan DAEŞ hedeflerinin hava saldırısıyla vurulduğu belirtildi.
F-16 savaş jetiyle yapılan saldırıda DAEŞ'in kontrolündeki bir bölgenin "imha edildiği" ifade edildi.
DAEŞ, Irak'ta büyük ölçüde yenilgiye uğratıldı. Ancak ülkenin Suriye sınırında DAEŞ tehlikesi devam ediyor. Irak 2017 yılından beri ara ara Suriye'ye hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırıların Şam yönetimiyle önceden paylaşıldığı belirtiliyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...