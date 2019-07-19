Son dakika haberi! İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini alıkoydu.

NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt'un bildirdiğine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiliz tankerine el koydu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran'ın iki tankere el koyduğunu iddia ederken, "Durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."



Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

İKİNCİ BİR TANKERE DAHA MÜDAHALE İDDİASI



İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahalede bulunduğu iddia edildi.



Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.



İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: DURUM KABUL EDİLEMEZ



İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz. Bu durum kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 İngiliz tankerini alıkoymasının kabul edilemez olduğunu belirterek, seyrüsefer serbestisinin korunmasının gerektiğini ifade etti.



Hunt, yazılı açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nda İranlı yetkililerin 2 gemiyi alıkoymasından son derece endişeliyim" değerlendirmesinde bulundu.



Bir İngiltere bir de Liberya bandıralı 2 geminin alıkonmasıyla ilgili bilgileri ve bunların hızlı şekilde serbest bırakılması için neler yapılabileceğini ele almak için acil durum kabine toplantısına (COBRA) katılacağını kaydeden Hunt, gemilerin mürettebatının farklı milletlerden oluştuğunu ve aralarında İngiliz bulunmadığını belirtti.



İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran makamlarıyla temas halinde olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının da sorunu çözmek için uluslararası ortaklarla yakın şekilde çalıştığını vurgulayan Hunt, "Bu alıkoymalar kabul edilemez. Seyrüsefer serbestisinin korunması, tüm gemilerin bölgede güven içinde ve özgürce hareket etmesi esastır." ifadelerini kullandı.



Öte yandan İngiliz basını, Liberya bandıralı geminin işletmesinin İngilizlerde olduğunu kaydetti.

İRAN YALANLADI



İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.



İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.



Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediği kaydedildi.



Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.



"UYARILAR DİKKATE ALINMADI"



İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söyledi.



Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti. Afifipur, şunları kaydetti:



"İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması."



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cübeyl Limanı'na giderken Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulan İngiliz petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ""Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." denilmişti.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA



İran'ın Hürmüz Boğazı'nda durdurduğu iddia edilen "Stena Impero" adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.



Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi.