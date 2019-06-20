Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki gösterdi.



ABD-İran gerilimi tırmanırken ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ülkesine ait İHA'yı düşüren İran'a gözdağı verdi.



Trump, tek cümlelik paylaşımında, "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı.

İran'a saldırıcak mısınız" sorusuna da yanıt veren Trump, "Kısa sürede öğreneceksiniz" dedi.



BEYAZ SARAY'DA TOPLANTI



Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl tepki verileceğinin tartışılacağı toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi detay paylaşılmadı.

İRAN'DAN ABD'YE KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran "hava sahası ihlalini" "provokatif" eylem olarak kabul ettiklerini belirterek, kınamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Bu tür yasadışı ve provokatif eylemlerin sonuçları konusunda kararlılıkla uyarıda bulunuyoruz" demişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.



İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedilmişti.

ABD'YE AİT DRONE 24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR



ABD Hava Kuvvetleri'nin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.