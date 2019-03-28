Son dakika haberi! Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.

Tankerin Malta'da bir limana götürüldü. Tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu açıklandı.

Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan göçmenler tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildi.



Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "El Hiblu 1" isimli tanker, dün Libya açıklarında hızlı bot kullanan göçmenler tarafından kaçırılmıştı.



Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.