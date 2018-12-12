Son dakika haberi! Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması tehlikeye giren İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Parti liderliğindeki koltuğu da sarsılıyor.



May'in Muhafazakar Parti liderliği için parti grubunda bugün geç saatlerde güven oylaması yapılacak. May'in parti liderliğindeki geleceğini belirleyecek güven oylamasının Türkiye saatiyle 21:00'de yapılması planlanıyor.



Avrupa Birliği ile yapılan Brexit Anlaşması sonrası Muhafazakar Parti içerisinde de sert eleştirilere maruz kalan Başbakan Theresa May'in liderliğini tartışmaya açmak için 48 imzalı bir dilekçe verilmişti.

MAY'DEN AÇIKLAMA

Güven oylamasıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Theresa May, "Hakkımdaki güven oylamasına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu işi sona erdirmek için hazırım" dedi.

158 OYA İHTİYACI VAR



Başbakan May'in güvenoyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteğini alması gerekiyor. May'in yeterli oyu alması halinde 12 ay boyunca kendisi hakkında güven oylaması yapılamayacak.



Başbakan May yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda kalacak ve ardından yapılacak lider seçiminde aday olamayacak.



MAY'İN YERİNE KİM GELEBİLİR?



May'in koltuğu için aday olabilecek kişiler arasında eski Brexit bakanları Dominic Raab, David Davis ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın adları geçiyor. Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid'in de May'in yerine geçebileceği ifade ediliyor.



Theresa May, 2016'daki Brexit oylaması sonrası Davit Cameron yerine başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İNGİLTERE ANLAŞMASIZ AYRILIĞI TARTIŞIYOR



İngiltere Başbakanı Theresa May bugün bakanlar kurulunda ülkesinin AB'den "anlaşmasız" ayrılma ihtimaline yönelik önlemlerin ele alınacağını söylemişti.



Hollanda, Almanya ve Belçika'yı kapsayan turunun son durağı Brüksel'de dün akşam basına açıklamalarda bulunan May, "Kabine toplantısında anlaşmasız ayrılığa yönelik önlemlerin alındığından emin olacağız. Zaten anlaşmasız ayrılık hazırlıklarını hızlandırdık" demişti.

TEDBİR MADDESİ NASIL İŞLEYECEK?



İngiltere'de hiçbir kesimi memnun etmeyen Brexit Anlaşması'nın "tedbir maddesi", AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.



"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor.



Anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunan sert Brexit yanlıları, AB'nin tedbir maddesinin kaldırılmasını engelleyerek İngiltere'yi Gümrük Birliği ve sonu belirsiz müzakerelere maruz bırakacağını iddia ediyor. Bu kesimlere göre AB üyesi ülkeler de tedbir maddesini İngiltere ile ikili sorunlarının müzakerelerinde koz olarak kullanmaya yönelebilecek.



Ilımlı Brexit yanlıları ile AB'de kalma taraftarları ise anlaşmanın İngiltere'yi üye sıfatıyla yönetiminde söz sahibi olduğu AB'nin pasif parçası haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.



İNGİLTERE BREXIT SÜRECİNE NASIL GELDİ?



İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı. Normal sürece göre İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.



May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.



İngiltere'de Brexit konsunda yeni bir referandum için çeşitli siyasi partilerin desteğini alan kampanyalar yürütülürken, Avrupa Adalet Divanı da dün açıkladığı kararda İngiltere'nin Brexit sürecini tek yanlı olarak durdurabileceğine hükmetmişti.



İngiltere'ni AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılması durumunda ülkede ithal gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hükümet, daha önce ilaç firmalarında en az 6 haftalık stok bulundurmalarını istemişti.



İngiliz polisi de anlaşmasız Brexit'in ardından çıkması muhtemel toplumsal olaylara karşı bir süredir tedbir alıyor.