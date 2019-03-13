Son dakika haberi! Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü belirtildi.
Nijerya'nın Lagos kentine bağlı Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrencinin enkaz altında kaldığı açıklandı.
Yerel basın okul binasının eski ve bakımsız olduğunu ifade ediyor.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarlarının devam ettiği kaydedildi.
Nijerya'nın Lagos kentinde 2016 yılında bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, yine aynı yıl Akwa Ibom eyaletinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.
O ANLAR KAMERADA...