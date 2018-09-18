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Akdeniz'de içinde 15 asker bulunan İl-20 Rus askeri uçağı düşürüldü. Suriye'ye ait S-200'ler tarafından düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus uçağını İsrail uçakları düşürmedi" dedi.

"Ne olduğunu hala incelememiz gerekiyor. Trajik ve bir şanssızlık zinciri gibi görünüyor" şeklinde konuşan Putin, "Moskova’nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini arttırmak yönünde olacaktır" açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gün içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Akdeniz'de kaybolan İl-20 model Rus askeri uçağına ilişkin açıklama yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakalığı, Rus askeri uçağı İl-20'nin İsrail'e ait F-16 savaş uçağı tarafından Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullanıldığı belirtmişti.

Rusya'nın cevap verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada 15 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

İsrail'in davranışını bilinçli bir provokasyon olarak nitelendiren Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail hava kuvvetlerinin olaydan sadece bir dakika önce bilgilendirme yaptığına dikkat çekmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NE NOTA

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Gary Kohen da, Suriye’de düşen Rus askeri uçağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrımıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Kohen'in Suriye’de düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ifade edilmişti.

KREMLİN: UÇAĞIMIZIN DÜŞÜRÜLMESİNDEN ENDİŞELİYİZ

Rus uçağının Akdeniz'de Suriye rejimi tarafından düşürülmesiyle ilgili Kremlin'den de bir açıklama gelmişti.

Kremlin, "Uçağımızın düşürülmesinden endişeliyiz, durumu değerlendirip açıklama yapacağız" ifadesini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" demişti.

ŞOYGU'DAN İSRAİL'E TELEFON

Akdeniz'de yaşanan olay sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Şoygu, İsrail'in sorumsuz davranışının 15 Rus askerinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de meydana gelen olayın haritasını yayınladı. Uçağın Esad rejimi tarafından düşürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

DÜŞEN RUS UÇAĞI

Rusya Savunma Bakanlığı İl-20 askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 15 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı belirtilmişti.

İsrail F-16 savaş uçağını Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağını Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullandığı iddia edildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürülmüştü.



Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşılmıştı.

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