Son dakika haberi! İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 22 günlük bir aranın ardından Rus savaş uçaklarının İdlib bölgesine yeniden saldırı düzenlediğini iddia etti.

Muhaliflere ait gözlemevi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi" ifadesini kullandı.



"RUS UÇAKLARI HAMA'YI DA VURDU"

Suriye'deki yerel kaynaklar, Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzeyini de vurmaya başladığını ileri sürdü.

Suriye ordusu da İdlib'i zaman zaman havadan vuruyor. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle de hedef alıyor.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek veriyor.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

Kremlin, Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bu hafta katılacağı Tahran'daki üçlü zirvenin ana konularından birinin İdlib'deki son durum olacağını duyurdu.



Kremlin'den gelen açıklamada İdlib'in teröristlerin yuvası olduğuna dikkat çekildi. İdlib'deki militanların Suriye'deki barış sürecini engellediği ve Suriye'deki Rus askeri üslerini tehdit ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Bölgedeki son durum Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bu hafta katılacağı Tahran'daki üçlü zirvede ele alınacak" ifadeleri yer aldı.



Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarılarının probleme kapsamlı bir yaklaşım sunmadığı belirtildi.

ABD VE BATILI ÜLKELERDEN ESAD'A UYARI

ABD ve Batılı ülkeler yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e topyekün bir operasyon başlatmaması konusunda Esad yönetimini uyarıyor.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.



3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR



Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

VİDEO: RUS UÇAKLARI İDLİB'İ VURDU (İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER)

