Son dakika haberi! Rus haber ajansı RIA, Rus Ural Havayolları şirketine ait bir uçağın bomba ihbarı nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptığını duyurdu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'ndan isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Bahreyn-Moskova seferini yapmakta olan Airbus A321 tipi bir yolcu uçağının havalimanına yerel saatle 14.56'da (TSİ 13.56) acil iniş yaptığını söyledi.



Kaynağın verdiği bilgiye göre, acil iniş kararı, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle alındı.



Ayrıca pilotun, yolcular ile mürettebatın uçaktan bir an önce tahliye edilmesi kararı aldığı da ifade edildi.



Havalimanı personelinin tahliye için görevlendirildiği belirtildi.



Uçakta mürettebat da dahil olmak üzere 225 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.



Uçakta bomba bulunup bulunmadığına ilişkin ise, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...