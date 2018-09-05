Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib'deki sorun çözülmeden Suriye'nin normalleşemeyeceğini savundu.
Ryabkov, "Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor. İdlib'deki sorun çözülmeden Suriye normalleşemez. İdlib'deki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz" dedi.
"OPERASYON ZİRVE SONRASI BELLİ OLACAK"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib bölgesinde bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağının 7 Eylül'deki Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra belli olacağını da söyledi.
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