Son dakika haberi! Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.
Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üslenen olmadı.
SON DAKİKA: Somali'de Türk okuluna ait araca bombalı saldırı
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.