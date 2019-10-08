Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı ve Türkiye'nin Fırat'in doğusuna yönelik harekat hazırlığına dair eleştirilere sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'de, "Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesidir" mesajını paylaştı.

Trump, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü de hatırlattı.

SDG İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'yle ilgili de açıklama yaptı.



Twitter'dan açıklamalarını sürdüren Trump, "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Trump, "Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor. Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" ifadesine yer verdi.



ABD Başkan Donald Trump ayrıca "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz" mesajını paylaştı.