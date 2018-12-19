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ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik önemli gelişme yaşandı.



Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

TRUMP: DAEŞ'İ YENDİK, KALMAK İÇİN TEK SEBEP BUYDU

Bu haberin gelmesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.



PENTAGON: TRUMP'TAN ÇEKİLME EMRİNİ ALDIK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Trump tarafından çekilme emrinin kendilerine verildiğini duyurdu.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "DAEŞ'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DAEŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD'nin Suriye topraklarında 2 bin civarında askeri bulunuyor.

