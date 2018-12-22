Son dakika haberi! ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan Suriye kararıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
ABD'nin 7 yıl önce, sadece 3 ay için Suriye'ye asker gönderdiğini ancak hala orada kaldığını ve ayrılmadığını belirten Trump, "Ben başkan olduğuğumda, DAEŞ azgınlaştı. Ancak DAEŞ büyük oranda yenilgiye uğratıldı ve Türkiye gibi bölgedeki ülkeler, geride kalan unsurları temizleyebilir. Biz eve geliyoruz" dedi.
SON DAKİKA: Trump: Türkiye gibi ülkeler DAEŞ'in çaresine bakmalı
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: Suriye'den askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye gibi ülkeler DAEŞ'in çaresine bakmalı" dedi.
Son dakika haberi! ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan Suriye kararıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.