Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yarın akşam Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşecek.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in temasları salı günü başlayacak.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarında görüşmeleri olacak.
Jeffrey'in Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme planı, güvenli bölge, S-400 ve Patriot hava savunma sistemleri ele alınacak.
SON DAKİKA: Trump'ın Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Türkiye'ye geliyor.
Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yarın akşam Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşecek.