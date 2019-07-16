Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye ile görüşüyoruz. Çok iyi ilişkilerimiz var. Doğrusunu söylemek gerekirse çok karmaşık bir durum. Obama yönetimi onlara Patriot füzeleri satmadı. Patriot füzelerine savunma amaçlı ihtiyaç duyuyorlardı. Hiçbir koşulda satmadılar. Türkiye almak için çok çaba sarfetti ama satmadılar" dedi.

Trump, kabine toplantısında Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimine değindi. Yaşananlardan bir kez daha Obama yönetimini sorumlu tuttu.



ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Rusya'dan bizimki kadar iyi olmayan füze sistemi alacaklarını farkettiklerinde Türkiye'ye tamam size Patriot yollayacağız demeye başladılar. Size Patriot yollayacağız dediler ama o sırada Türkiye zaten Rusya ile anlaşma imzalamış ve çok para ödemişti. Çünkü aptalca bir şekilde buradan füze sistemi almalarına izin verilmemişti. Türkiye bir NATO üyesi. Türkiye aynı zamanda 100'den fazla F35 uçağı sipariş etti. Ve daha fazlasını sipariş etmeyi planlıyorlar. Ama Rus yapımı füze sistemleri olduğu için 100'ün üzerinde uçak almalarına izin verilmeyeceği söyleniyor."

"ADİL BİR DURUM DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir ilişkim var. Bizim füze sistemimizi almak istediler biz satmadık ve Erdoğan istemediği halde başka bir ülkeyle Rusya’yla füze sistemi almak üzere anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sonra biz birden bire tamam o zaman biz size şimdi Patriot satabiliriz diyoruz. Rus sistemi aldıkları için onlara milyarlarca dolarlık uçak satamayacağız. Bu adil bir durum değil" diye konuştu.



ABD Başkanı, "Onların içinde oldukları durum çok zor, bizim içinde bulunduğumuz durum da çok zor. Üzerinde çalışıyoruz ve ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN TÜRKİYE VE S-400 AÇIKLAMASI



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump'ın konuyu değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bakan ve Başkan, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor. Sonuçlarının ne olacağını buradan oldukça açık bir şekilde belirttik. Türkiye'nin F-35'leri alamayacağına ilişkin sonuçları da bugün Başkan Trump'ın konuşmasında gördünüz. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz. Bakan ve Başkan ABD yasaları kapsamında durumu değerlendirerek gerekli kararı alacaktır."

