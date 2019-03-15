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Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırılarda 40 kişinin öldüğünü ve 20'si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Ardern saldırganların daha önce polisin şüpheliler listesinde bulunmadığını söyledi. Ardern açıklamasında, "Güvenlik tehdit seviyesi yükseğe çıkarıldı, güvenlik önlemleri artırıldı. En uygun şekilde tepki veriyoruz. Sınırlarımız içerisinde Christchurch bölgesinde bütün uçuşlar durduruldu. Sağlık hizmetleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ardern saldırılar nedeniyle 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Morrison, gözaltına alınan kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Saldırgan Brenton Tarrant yayımladığı manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını yazmış.



Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.



Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.



Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.



"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:



"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."



Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.



Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

"KİLİSEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İÇİN BURALARI SEÇTİM"



Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

"ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"



NTV yayınına bağlanan Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

"YENİ ZELANDA İÇİN KARANLIK BİR GÜN OLDUĞU AÇIK"



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir" dedi.

Ardern daha sonra yaptığı basın açıklamasında soruları yanıtladı. Ardern'in açıklamalarından satır başları;

Christchurch'teki yetkililer ve cami imamıyla da görüştüm. Yeni Zelanda bir mesaj paylaşmamı bekliyor. Bu insanların yuvası Christchurch'tü. Birçokları için doğum yerleri değildi. Bu insanlar Yeni Zelanda'yı seçtiler. Birçokları için güvenlik içinde yaşamak için geldikleri bir yerdi.



Bu olayın nasıl olduğunu anlayamayanlar için şunu söylemek istiyorum; biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz. Bu saldırının burada yapılma nedeni; bizim ırkçılık ve nefretle ilgimizin olmaması. Biz her zaman çeşitlilik, dostluk, iyilik ve ortak değerlerimizi paylaşmamızla kucak açan bir ülkeyiz. Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak.



Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ideolojisinin en sert şekilde lanetleneceğinden emin olabilirsiniz. Şu anda gözaltında olan kişilerin güvenlik-istihbaratın takip listesinde olan kişiler değil.



Buradaki ırkçı saldırıyla ilgili olarak her türlü aşırı ideolojiye karşı tetikte olmalıyız. İstihbaratımızdan gelen açıklamalara bakarsak tehdiin nereden geldiğinin önemi yok. Tehditlere odaklanıyoruz, aşırıcılıkla mücadele devam edecektir.



Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Biz bu tarz aşırıcılıkları reddedeceğiz. Burası bu tarz ideolojilerin yeri değil. Yeni Zelanda'nın profili bu olay sonrası değişmeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA TEPKİ



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Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.