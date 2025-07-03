“Son derece nadir görülen” virüs can aldı: Yarasanın ısırdığı adam öldü

Avustralya’da bir adam, yarasa ısırığı sonucu kaptığı “son derece nadir görülen" kuduz benzeri bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki sağlık makamlarının açıklamasına göre, 50’li yaşlarındaki adamı bundan aylar önce “lyssa virüsü” taşıyan bir yarasa ısırmıştı.



Eyalet Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, “Avustralya yarasası lyssa virüsü vakası son derece nadir görülse de ona karşı etkili bir tedavi yok” ifadelerini kullandı. Kimliği verilmeyen adamın bu hafta hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun “kritik” olduğu ifade edilmişti.



Yetkililer, yarasa ısırığının ardından adamın tedavi altına alındığını, başka maruziyetlerin ya da etmenlerin hastalığında rol oynayıp oynamadığını anlamaya çalıştıklarını bildirdi.



3 VAKA GÖRÜLDÜ, 3’Ü DE ÖLÜMLE SONUÇLANDI



Kuduz hastalığına sebep olan virüsün “yakın bir akrabası” olan virüs, yarasa salyasının ısırık ya da ciltteki bir çizik yoluyla insan vücuduna girmesiyle bulaşıyor. İlk semptomların kendisini göstermesi ise bazen günler, bazen ise yıllar alıyor.



Hastalığın ilk semptomları gribi andırıyor. Virüsle enfekte olmuş kişilerde baş ağrısı, yüksek ateş ve yorgunluk gibi belirtiler görülüyor. Hastanın durumu ise sonrasında hızla kötüleşiyor, felç, hezeyan (deliryum), kasılmalar ve ölüm durumu ortaya çıkıyor.



Avustralya’da bugüne kadar Avustralya yarasası lyssa virüsü ile enfekte olan sadece üç kişi kayıtlara geçmişti. Hastalık ilk olarak 1996 yılında tespit edilmiş, o günden bu yana enfekte olan üç kişi de yaşamını yitirmişti.



Eyalet sağlık servisi, konuya ilişkin açıklamasında ülkedeki tüm yarasaların bu virüsü taşıyor olabileceğini, bu sebeple bu hayvanlara dokunmaktan uzak durulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Eğer siz ya da tanıdığınız bir kişi yarasa tarafından ısırılır ya da vücudunda çizik oluşursa, yarayı su ve sabun ile etraflıca 15 dakika boyunca yıkayın ve virüslere karşı geliştirilmiş bir antiseptik uygulayın” ifadelerine yer verildi.

