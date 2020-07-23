Son seferini yaptı: Havada kanguru çizdi

Boeing üretimi bir 747 yolcu uçağı daha emekliye ayrıldı. Avustralya merkezli Qantas havayollarına ait uçak 50 yılın ardından son seferini gerçekleştirdi.



Pilotlar son sefere özel devasa uçakla havada kanguru çizdi.



Avustralya'nın simgelerinden olan kangurular aynı zamanda Qantas havayollarının logosunda bulunuyor.



Qantas havayollarında çalışan onlarca kişi uçağın son uçuşunu izlemek için Sydney Havalimanı'na geldi.

Son uçuşunu Los Angeles'a gerçekleştiren uçak daha sonra Mojave Çölü'ndeki depoya nakledilecek.



Yeni nesil corona virüs salgını havayolları operasyonları olumsuz etkilerden şirketlere yaşlı uçakları emekliye ayırma imkanı tanıdı.



Yaklaşık 50 yıl önce hizmete sunulan Boeing 747'ler yavaş yavaş emekliye ayrılıyor. İngiliz British Airways filosundaki 31 Boeing 747'yi emekliye ayıracağını duyurmuştu.