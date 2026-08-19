Son sözleri dünyayı sarsmıştı. Gazzeli küçük kızın ölümü soruşturulacak

İsrail ordusu, Gazze 'de Ocak 2024'te öldürülen 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ölümüne ilişkin cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayla ilgili bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi tarafından yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

KURŞUNLARLA DELİK DEŞİK EDİLMİŞ ARAÇTA BULUNDU

Hind Rajab, 29 Ocak 2024'te Gazze kentinde ailesiyle birlikte bulunduğu araçta mahsur kalmış ve Filistin Kızılayı ile saatler süren telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Yardım isteyen 5 yaşındaki çocuğun son sözlerinin yer aldığı telefon kayıtları daha sonra kamuoyuna yansımış ve uluslararası çapta büyük tepki toplamıştı.

Rajab'ın cansız bedeni, kendisinden son kez haber alınmasından günler sonra kurşunlarla delik deşik edilmiş aracın içerisinde bulunmuştu.