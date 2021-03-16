Son yedi yılın en soğuk Şubat ayı yaşandı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre Şubat 2021, tropikal Pasifik Okyanusu'nda La Niña'nın oluşumu nedeniyle geçen ay, dünyanın son 7 yıldır gördüğü en soğuk şubat ayı oldu. Uzmanlar, soğuk havanın ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Kuzey Avrupa’da da etkili olduğu belirtildi.

SON 170 YILIN EN SOĞUK 19 ŞUBATI



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yaptığı açıklamaya göre, geçen ay Dünya, La Niña'nın etkisiyle son yedi yılın en soğuk Şubat ayını, son 170 yılın ise en soğuk 19 Şubat’ını yaşadı.



La Niña, Pasifik’in sıcak yüzey sularında yer alan güçlü rüzgarların Güney Amerika’dan Filipinler’e esmesiyle gerçekleşiyor. Bu şekilde, Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen daha soğuk sular yüzeye çıkıyor. La Niña’nın deniz sıcaklıklarını 1-2 derece düşürdüğü tahmin ediliyor.



NOAA, ortalamanın altındaki sıcaklıkların ABD’nin Kuzeybatı'dan Büyük Göller'e, güneyden Meksika Körfezi'ne kadar ülkenin çoğuna hakim olduğunu aynı zamanda, Kanada’nın Doğusu, Avrupa ve Asya’nın kuzeyini de etkilediğini bildirdi.



Şubat ayı ayrıca, 1989'dan bu yana görülen en soğuk havayı Teksas'a getirdi ve donma noktasının altındaki sıcaklıkların en uzun serisi yaşandı.



Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı’na göre, geçen ay meydana gelen şiddetli kış fırtınası en az 57 kişinin ölümüne ve milyonlarca insanın elektriksiz ve susuz kalmasına neden olarak eyaleti harap etti.

SOĞUK HAVA TÜM KIŞ BOYUNCA GÖZLEMLENMEDİ



Bununla birlikte, geçen ay Şubat ayında, ABD'deki ortalama sıcaklık -1 derece olarak ölçüldü. Ancak, soğuma etkisi tüm kış ayı boyunca gözlemlenmedi.



NOAA'nın Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri’ne göre, Aralık 2020'den başlayan Şubat 2021'e kadar süren dönem 142 yıllık kayıt tutma sürecindeki en sıcak sekizinci kış oldu. Bu dönemde , küresel kara ve okyanus yüzey sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 1,3 derece üzerinde seyretti.

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