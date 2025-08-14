Son yılların en ölümcül kolera salgını

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgınıyla mücadele ettiğini bildirdi.



MSF'den yapılan açıklamada, Ağustos 2024'ten bu yana yaklaşık 100 bin şüpheli vakanın kaydedildiği ve kolera nedeniyle 2 bin 470'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi..



Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında ilan edilen salgının, son haftalarda özellikle Darfur'da şiddetlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, MSF ekiplerinin, bakanlık tarafından işletilen tesislerde yalnızca bir haftada 2 bin 300'den fazla hastayı tedavi ettiği ve 40 ölümü kaydettiği aktarıldı.



Açıklamada, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişinin sığındığı Tavila şehrinde durumun "vahim" olduğu vurgulandı.



Bölge sakinlerinin günde ortalama 3 litre suyla yaşamını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durumlarda belirlediği asgari 7,5 litrenin yarısından az olduğu ve çoğu insanın kirli su kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkat çekildi.



Şiddetli yağışların krizi daha da kötüleştirerek suyu kirlettiği ve kanalizasyon sistemlerine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, salgının, komşu Çad ve Güney Sudan'a da yayıldığı kaydedildi.

